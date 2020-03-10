Двое мужчин подрались из-за земельного участка в Тверской области

10 Март 2020 2020-03-10T11:46:32+03:00

Двое мужчин не поделили земельный участок в Осташкове Фото: архив "КП"

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Житель Осташковского района устанавливал забор на земельном участке своей матери, сосед которой посчитал, что забором мужчина захватил часть его территории.

Словесная ссора мужчин переросла в драку, в ходе которой сосед взял обрезок металлической трубы, стал избивать своего оппонента и сломал ему руку.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал подсудимого виновным по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью фигурант получил год лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU