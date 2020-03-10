Житель Тверской области отправится в колонию за вождение авто в состоянии опьянения

10 Март 2020 2020-03-10T11:33:45+03:00

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Перед судом предстал 21-летний житель Ржева. В 2020 году его остановили за вождение автомобиля в состоянии опьянения.

Установлено, что ранее мужчина понес административное наказание за аналогичное нарушение и был лишен права управления транспортным средством. В 2019 году мужчина привлекался к уголовной ответственности и наказанию в виде обязательных работ.

- От отбытия наказания в виде обязательных работ он злостно уклонялся, в связи с чем судом наказание было заменено на лишение свободы сроком на 1 месяц 7 дней. Из места лишения свободы подсудимый освободился в середине декабря 2019 года, - сообщили в областной прокуратуре.

Суд признал юношу виновным и, с учетом предыдущего наказания, назначил ему 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU