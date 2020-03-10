2020-03-10T10:14:58+03:00
Происшествия

В деревне Батино под Тверью при пожаре погиб мужчина

Его личность устанавливается
Ольга ТРОФИМОВА
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Спасатели тушили горящую бытовку в Тверской областиСпасатели тушили горящую бытовку в Тверской областиФото: Мария ОСИПОВА
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ЧП произошло накануне вечером, 9 марта. Сообщение о пожаре в деревне Батино, Черногубовского сельского поселения Калининского района поступило в ГУ МЧС России около 21:33.

По вызову выехали ПСЧ-3, ОП ПСЧ-3, СПСЧ. По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что горит бытовка.

- В результате пожара огнем строение уничтожено полностью, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При разборе места пожара обнаружен погибший. Его личность и причны пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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