В деревне Батино под Тверью при пожаре погиб мужчина
Его личность устанавливается
Спасатели тушили горящую бытовку в Тверской областиФото: Мария ОСИПОВА
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ЧП произошло накануне вечером, 9 марта. Сообщение о пожаре в деревне Батино, Черногубовского сельского поселения Калининского района поступило в ГУ МЧС России около 21:33.
По вызову выехали ПСЧ-3, ОП ПСЧ-3, СПСЧ. По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что горит бытовка.
- В результате пожара огнем строение уничтожено полностью, - сообщили в пресс-службе ведомства.
При разборе места пожара обнаружен погибший. Его личность и причны пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU