На трассе М-10 в Тверской области произошло ДТП с пострадавшими

10 Март 2020 2020-03-10T09:42:42+03:00

В ДТП в Вышнем Волочке пострадали двое Фото: Василий ХОДАРЕВ

Один из водителей не предоставил преимущество проезда другому

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером, 9 марта, на 300км+350 м трассы М-10 "Россия", в Вышнем Волочке Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции рассказали, что водитель автомобиля "Рено Логан" при выезде со второстепеной дороги не пропустил "Ваз 2114" и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали женщины-пассажиры автомобиля "Ваз". С травмами их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU