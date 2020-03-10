На трассе М-10 в Тверской области произошло ДТП с пострадавшими
Один из водителей не предоставил преимущество проезда другому
В ДТП в Вышнем Волочке пострадали двоеФото: Василий ХОДАРЕВ
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Авария произошла вечером, 9 марта, на 300км+350 м трассы М-10 "Россия", в Вышнем Волочке Тверской области.
В региональной Госавтоинспекции рассказали, что водитель автомобиля "Рено Логан" при выезде со второстепеной дороги не пропустил "Ваз 2114" и столкнулся с ним.
В результате ДТП пострадали женщины-пассажиры автомобиля "Ваз". С травмами их доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU