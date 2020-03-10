2020-03-10T09:42:42+03:00
Происшествия

На трассе М-10 в Тверской области произошло ДТП с пострадавшими

Один из водителей не предоставил преимущество проезда другому
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В ДТП в Вышнем Волочке пострадали двоеВ ДТП в Вышнем Волочке пострадали двоеФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

Авария произошла вечером, 9 марта, на 300км+350 м трассы М-10 "Россия", в Вышнем Волочке Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции рассказали, что водитель автомобиля "Рено Логан" при выезде со второстепеной дороги не пропустил "Ваз 2114" и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали женщины-пассажиры автомобиля "Ваз". С травмами их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24