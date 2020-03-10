Четырнадцатилетний подросток ушел гулять и не вернулся в Тверской области

10 Март 2020 2020-03-10T09:31:19+03:00

Мальчик ушел из дома 8 марта Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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Сообщение о том, что Дмитрий Александрович Волков, 2005 года рождения, ушел из дома в Старице и пропал, поступило в региональный СУ СК РФ 9 марта.

Известно, что 8 марта несовершеннолетний мальчик ушел гулять и не вернулся домой. О его местонахождении ничего не известно.

По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка.

На место последнего пребывания пропавшего выезжали следователи и сотрудники МВД в составе следственно-оперативной группы, опрошены родственники и знакомые пропавшего, организованы поисковые мероприятия.

Всех, обладает информацией о местонахождении подростка, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU