Четырнадцатилетний подросток ушел гулять и не вернулся в Тверской области
Сообщение о том, что Дмитрий Александрович Волков, 2005 года рождения, ушел из дома в Старице и пропал, поступило в региональный СУ СК РФ 9 марта.
Известно, что 8 марта несовершеннолетний мальчик ушел гулять и не вернулся домой. О его местонахождении ничего не известно.
По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка.
На место последнего пребывания пропавшего выезжали следователи и сотрудники МВД в составе следственно-оперативной группы, опрошены родственники и знакомые пропавшего, организованы поисковые мероприятия.
Всех, обладает информацией о местонахождении подростка, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU