Два человека пострадали в лобовом столкновении двух легковушек в Тверской области

10 Март 2020 2020-03-10T09:36:18+03:00

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Авария произошла вечером, 9 марта, на 78-м км автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино в Кимрском районе.

В УГИБД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке произошло лобовое столкновение двух автомобилей "Шевроле Лачетти" и "Лада Ларгус". 49-летний водитель, управляя автомашиной "Лада Ларгус", отвлекся от управления транспортным средством, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, в следствии чего допустил выезд на сторону дороги предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомашиной "Шевролет Лачетти".

В результате аварии пострадали водитель и пассажир "Лады". Их увезли в больницу до приезда экипажа ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU