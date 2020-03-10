Два человека пострадали в лобовом столкновении двух легковушек в Тверской области
Авария произошла вечером, 9 марта, на 78-м км автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино в Кимрском районе.
В УГИБД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке произошло лобовое столкновение двух автомобилей "Шевроле Лачетти" и "Лада Ларгус". 49-летний водитель, управляя автомашиной "Лада Ларгус", отвлекся от управления транспортным средством, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, в следствии чего допустил выезд на сторону дороги предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомашиной "Шевролет Лачетти".
В результате аварии пострадали водитель и пассажир "Лады". Их увезли в больницу до приезда экипажа ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU