На детектив 16 века "История Мартена Герра" приглашают жителей Твери
15 марта Творческое объединение "Премьер" приглашает жителей Твери на самую массовую постановку театра, детектив 16 века в переложении Ирины Верховцевой и Андрея Корякова - "История Мартена Герра".
- Это настоящий мюзикл, созданный по всем законам этого сложнейшего жанра. В его основу положена подлинная история. Живое исполнение, молодые актёры, невероятная энергетика! Всё авторское: тексты, музыка, хореография, костюмы. Номерам из этого мюзикла рукоплескала Россия, Германия и Швейцария, - приглашают артисты театра.
Приходите в "Премьер"! Здесь всё настоящее!
Адрес: ул. Желябова, 22.
Время: с 19:00 до 21:30.
ИСТОЧНИК KP.RU