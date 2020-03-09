На детектив 16 века "История Мартена Герра" приглашают жителей Твери

9 Март 2020 2020-03-09T23:50:29+03:00

Приходите в "Премьер"! Здесь всё настоящее! Фото: Творческое объединение "Премьер"

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15 марта Творческое объединение "Премьер" приглашает жителей Твери на самую массовую постановку театра, детектив 16 века в переложении Ирины Верховцевой и Андрея Корякова - "История Мартена Герра".

- Это настоящий мюзикл, созданный по всем законам этого сложнейшего жанра. В его основу положена подлинная история. Живое исполнение, молодые актёры, невероятная энергетика! Всё авторское: тексты, музыка, хореография, костюмы. Номерам из этого мюзикла рукоплескала Россия, Германия и Швейцария, - приглашают артисты театра.

Приходите в "Премьер"! Здесь всё настоящее!

Адрес: ул. Желябова, 22.

Время: с 19:00 до 21:30.

ИСТОЧНИК KP.RU