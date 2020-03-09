Творческие работы юных экологов Тверской области оценят эксперты академии художеств

9 Март 2020 2020-03-09T22:14:54+03:00

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Принять участие в Международном детском творческом конкурсе «Здоровье планеты? В моих руках!» могут все желающие, одно условие – вам должно быть меньше 17 лет. Конкурс проводится с 2012 года и организованпри поддержке Минприроды России, Совета Федерации, Росприроднадзора.

Жюри конкурса определит лучших в шести номинациях: «Изобразительное искусство», «Компьютерная графика», «Скульптура», «Хенд-мейд», «Видео» и «Литературное произведение».

Победителей определят эксперты в Московском государственном академическом художественном институте имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств. Главный приз – поездка в Байкальскую международную школу и другие заповедные уголки страны. Торжественная церемония награждения пройдёт в Москве в начале июня 2020 года в рамках празднования Дня Эколога.

Приём заявок открыт до 15 апреля на официальном сайте проекта https://planetcontest.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU