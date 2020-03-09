2020-03-09T17:40:54+03:00
Общество

В Тверской области юноша вытащил на сушу тонущего деда

Это произошло в Вышнем Волочке
Александр ЖМУЛИН
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Спаситель со спасённым. Фото: vk.com/lovevolochekСпаситель со спасённым. Фото: vk.com/lovevolochek
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Утром 8 марта в Вышнем Волочке 70-летний мужчина из интерната для престарелых зачем-то вышел на лёд местного водохранилища. Лёд треснул и дед начал тонуть. На помощь ему пришёл проходивший мимо 17-летний парень.

Юноша мужественно прыгнул в воду за стариком и сумел вытащить его на берег. Пожилого мужчину обогрели и отвезли в интернат. С ним всё в порядке.

Об этом случае сообщили в соцсетях. На память осталась фотография спасителя со спасённым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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