В Тверской области юноша вытащил на сушу тонущего деда

9 Март 2020 2020-03-09T17:40:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 8 марта в Вышнем Волочке 70-летний мужчина из интерната для престарелых зачем-то вышел на лёд местного водохранилища. Лёд треснул и дед начал тонуть. На помощь ему пришёл проходивший мимо 17-летний парень.

Юноша мужественно прыгнул в воду за стариком и сумел вытащить его на берег. Пожилого мужчину обогрели и отвезли в интернат. С ним всё в порядке.

Об этом случае сообщили в соцсетях. На память осталась фотография спасителя со спасённым.

ИСТОЧНИК KP.RU