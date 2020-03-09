2020-03-09T19:22:27+03:00
Происшествия

По факту гибели семилетней девочки в Тверской области возбужденно уголовное дело о халатности

Следователи оценят адекватность мер, принятых органами профилактики по отношению к семье девочки
Виктория ТУШКОВА
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Поиски девочки, не вернувшейся с прогулки, закончились трагической находкой. Фото: стоп-кадр с видео СУ СК России по Тверской областиПоиски девочки, не вернувшейся с прогулки, закончились трагической находкой. Фото: стоп-кадр с видео СУ СК России по Тверской области
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Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области в рамках расследования уголовного дела о гибели 7-летней девочки возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Конкретнее, дело возбуждено по факту халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В материалах уголовного дела значится, что семья девочки состояла на профилактическом учёте как неблагополучная.

- В рамках возбуждённого уголовного дела о халатности следователи Следственного комитета тщательно изучат и проанализируют все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие гибели ребёнка, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области. - Следствием будет дана принципиальная правовая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер. Расследование продолжается.

Напомним, Лидию Романову искали в селе Чамерово, где она жила с родителями, с вечера 8 марта. Выйдя на прогулку, девочка не вернулась домой. По факту её исчезновения было возбужденно уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Результаты поисков завершились трагической находкой. Утром 9 марта стало известно, что девочка найдена погибшей. Её тело обнаружили сотрудники МЧС в реке Сыроверка, которая течёт через село Чамерово.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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