Юным художникам Тверской области предложили нарисовать живой символ региона
Прислать рисунки на конкурс «Красная книга Тверской области глазами детей. Живой символ региона» юные художники до первого апреля 2020 года. Поучаствовать могут ребятишки от 5 до 14 лет.
Как поясняют организаторы, а конкурс традиционно проводит областное Министерство природных ресурсов и экологии, для участия в конкурсе ребятам необходимо подготовить рисунок животного или растения, занесённого в Красную книгу Тверской области.
Автор также должен представить письменное обоснование выбора: в чем заключается уникальность животного или растения, как сохранить данный вид, интересные факты и т.д.
Рисунок должен быть на листе формата А4 в любой технике (масло, акварель, цветные карандаши) и содержать информацию об авторе: имя и фамилию, возраст, населенный пункт, контактный телефон, название творческой работы.
Работы принимаются по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д. 97, каб. 302. По вопросам участия можно обращаться в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области по телефону (4822) 73-31-70.
ИСТОЧНИК KP.RU