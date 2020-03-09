2020-03-09T14:44:08+03:00
Общество

Юным художникам Тверской области предложили нарисовать живой символ региона

Стартовал традиционный конкурс
Алина ПЕТРОВА
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Вот такие рисунки присылали на конкурс в прошлые годы. Фото: минтер.тверскаяобласть.рфВот такие рисунки присылали на конкурс в прошлые годы. Фото: минтер.тверскаяобласть.рф
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Прислать рисунки на конкурс «Красная книга Тверской области глазами детей. Живой символ региона» юные художники до первого апреля 2020 года. Поучаствовать могут ребятишки от 5 до 14 лет.

Как поясняют организаторы, а конкурс традиционно проводит областное Министерство природных ресурсов и экологии, для участия в конкурсе ребятам необходимо подготовить рисунок животного или растения, занесённого в Красную книгу Тверской области.

Автор также должен представить письменное обоснование выбора: в чем заключается уникальность животного или растения, как сохранить данный вид, интересные факты и т.д.

Рисунок должен быть на листе формата А4 в любой технике (масло, акварель, цветные карандаши) и содержать информацию об авторе: имя и фамилию, возраст, населенный пункт, контактный телефон, название творческой работы.

Работы принимаются по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д. 97, каб. 302. По вопросам участия можно обращаться в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области по телефону (4822) 73-31-70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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