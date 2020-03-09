Лекция «Иконография Спасителя: образы и символы» пройдет в Твери

9 Март 2020 2020-03-09T14:31:25+03:00

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10 марта молодежный клуб «Ирини» Вознесенского собора Твери приглашает на лекцию «Иконография Спасителя: образы и символы».

Ведущая встречи – научный сотрудник Тверской областной картинной галереи Мария Замыслова.

Лекция состоится по адресу: Крестовая церковь 12 Апостолов (2-й этаж Епархиального управления Тверской епархии, ул. Советская д.10). Начало в 19:00. Вход свободный. Приглашаются все желающие.

Кстати, помимо лекций и встреч клуб «Ирини» занимается и социальной работой. Так, на следующий день, 11 марта, участники клуба посетят престарелых и инвалидов в Геронтологическом центре по адресу: Тверь, ул. Маршала Конева, д. 73 а. Начало в 18:25.

ИСТОЧНИК KP.RU