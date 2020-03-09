Ложная тревога: в оцепленном синем автобусе в Твери пассажир забыл пакет с зонтом

9 Март 2020 2020-03-09T13:35:03+03:00

Чтобы это выяснить, автобус оцепили полицейские, на месте работали кинологи и следователи

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В синем автобусе "Транспорта Верхневолжья", который сегодня, 9 марта, оцепили на конечной троллейбусов в микрорайоне Южный, никаких опасных предметов не обнаружено. Причиной, по которой к автобусу вызвали силовиков, стал забытый в салоне пакет.

Как сообщили "КП"-Тверь" в Управления МВД по Тверской области, о забытом в салоне автобуса №181 подозрительном пакете по номеру 112 сообщила бдительная женщина.

- Звонок поступил в 9:46. На место незамедлительно отправились спецслужбы: полиция, кинологи, следователи, медики, - рассказали представители полиции. - К счастью, тревога оказалась ложной: в пакете, прикрытом газетой, обнаружили обычный зонт.

Вероятно, зонтик просто забыл рассеянный пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU