Ложная тревога: в оцепленном синем автобусе в Твери пассажир забыл пакет с зонтом
В синем автобусе "Транспорта Верхневолжья", который сегодня, 9 марта, оцепили на конечной троллейбусов в микрорайоне Южный, никаких опасных предметов не обнаружено. Причиной, по которой к автобусу вызвали силовиков, стал забытый в салоне пакет.
Как сообщили "КП"-Тверь" в Управления МВД по Тверской области, о забытом в салоне автобуса №181 подозрительном пакете по номеру 112 сообщила бдительная женщина.
- Звонок поступил в 9:46. На место незамедлительно отправились спецслужбы: полиция, кинологи, следователи, медики, - рассказали представители полиции. - К счастью, тревога оказалась ложной: в пакете, прикрытом газетой, обнаружили обычный зонт.
Вероятно, зонтик просто забыл рассеянный пассажир.
ИСТОЧНИК KP.RU