2020-03-09T13:35:03+03:00
Происшествия

Ложная тревога: в оцепленном синем автобусе в Твери пассажир забыл пакет с зонтом

Чтобы это выяснить, автобус оцепили полицейские, на месте работали кинологи и следователи
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Стоп-кадр с опубликованного в сети видео оцепления автобуса: vk.com/podslyshano_y_voditelei69 / Кирилл ФроловСтоп-кадр с опубликованного в сети видео оцепления автобуса: vk.com/podslyshano_y_voditelei69 / Кирилл Фролов
Изменить размер текста:

В синем автобусе "Транспорта Верхневолжья", который сегодня, 9 марта, оцепили на конечной троллейбусов в микрорайоне Южный, никаких опасных предметов не обнаружено. Причиной, по которой к автобусу вызвали силовиков, стал забытый в салоне пакет.

Как сообщили "КП"-Тверь" в Управления МВД по Тверской области, о забытом в салоне автобуса №181 подозрительном пакете по номеру 112 сообщила бдительная женщина.

- Звонок поступил в 9:46. На место незамедлительно отправились спецслужбы: полиция, кинологи, следователи, медики, - рассказали представители полиции. - К счастью, тревога оказалась ложной: в пакете, прикрытом газетой, обнаружили обычный зонт.

Вероятно, зонтик просто забыл рассеянный пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юным художникам Тверской области предложили нарисовать живой символ региона
Лекция «Иконография Спасителя: образы и символы» пройдет в Твери
Ложная тревога: в оцепленном синем автобусе в Твери пассажир забыл пакет с зонтом
Видео с места обнаружения тела семилетней девочки опубликовали следователи Тверской области
Новый синий автобус оцепили в Твери на конечной остановке
Тверские школьники могут попасть на волонтёрскую смену в «Артеке»
Пропавшую в Тверской области девочку нашли — она мертва
Требуются волонтёры для поиска пропавшей в Тверской области голубоглазой девочки
С высоты памятника Советскому солдату в Тверской области сняли видео
В Твери за грубое нарушение дисциплины арестовали военного
Кот-библиотекарь из Тверской области поздравил женщин с 8 марта
Появилось видео с «Бала цветов» в Твери
В Тверской области однокрылый аист сторожит кур от ястребов
В Твери произошло два ДТП с новыми пассажирскими автобусами
Из Твери до «Острова мечты» домчит автобус
532 жителя Тверской области уже стали «Волонтёрами Победы»