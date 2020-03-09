2020-03-09T12:21:04+03:00
Происшествия

Новый синий автобус оцепили в Твери на конечной остановке

На месте машина "скорой" и полиция
Виктория ТУШКОВА
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Стоп-кадр с опубликованнного в сети видео: vk.com/podslyshano_y_voditelei69 / Кирилл ФроловСтоп-кадр с опубликованнного в сети видео: vk.com/podslyshano_y_voditelei69 / Кирилл Фролов
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В микрорайоне Южный на конечной остановке троллейбусов (около дома №73 по улице Левитана) остановили и оцепили новый синий автобус "Транспорта Верхневолжья". Рядом стоят две полицейские машины и карета "скорой помощи".

Очевидцы сообщают, что другие автобусы на конечную не пропускают. Рядом с синим автобусом дежурят двое полицейских, но дорога рядом не перекрыта

Видео с происходящим опубликовано в группе в скоцсети "Подслушано у водителей. Тверь". Подробности пока не известны. "КП"-Тверь" продолжит следить за ситуацией.

В Твери оцепили автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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