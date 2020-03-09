2020-03-09T11:39:11+03:00
Общество

Тверские школьники могут попасть на волонтёрскую смену в «Артеке»

Открыт прём заявок на конкурсный отбор
Александр ЖМУЛИН
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Волонтерская деятельность объединяет тысячи молодых людей Верхневолжья.Волонтерская деятельность объединяет тысячи молодых людей Верхневолжья.Фото: Роман ЗЛОБИН
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Ассоциация волонтёрских центров проводит конкурсный отбор на смену «Лига добровольческих отрядов» в «Артеке». Подать заявку можно до 26 марта. Принять участие в отборе приглашают и школьников из тверского региона.

Всего путёвки на волонтёрскую смену в международный детскй центр получат 200 ребят в возрасте от 11 до 17 лет. При отборе будут учитываться опыт и успехи в добровольчельском деле.

Победителей отбора объявят до 15 апреля. Смена пройдёт с 28 мая по 17 июня.

У тверских школьников есть большие шансы попасть туда. Объясняется это просто - по количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России.

– У нас более 6500 волонтеров. Благодаря активистам в Тверской области реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов, – отмечал губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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