Пропавшую в Тверской области девочку нашли — она мертва

9 Март 2020 2020-03-09T10:31:04+03:00

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Следстветный комитет СК Тверской области сообщает, что найдено тело пропавшей в Весьегонском районе девочки. Его обнаружили сотрудники МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории села Чамерово.

Лидия Романова 2013 года рождения, проживающая с родителями в этом селе, вчера пошла гулять и пропала.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации устанавливаются обстоятельства и причина смерти девочки, назначен ряд судебных экспертиз. Проверяются условия в которых она проживала. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU