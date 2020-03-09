Пропавшую в Тверской области девочку нашли — она мертва
Тело ребёнка обнаружили в реке
Лидия Романова обнаружена мёртвой. Фото: ВПСО "Сова"
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Следстветный комитет СК Тверской области сообщает, что найдено тело пропавшей в Весьегонском районе девочки. Его обнаружили сотрудники МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории села Чамерово.
Лидия Романова 2013 года рождения, проживающая с родителями в этом селе, вчера пошла гулять и пропала.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации устанавливаются обстоятельства и причина смерти девочки, назначен ряд судебных экспертиз. Проверяются условия в которых она проживала. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU