Требуются волонтёры для поиска пропавшей в Тверской области голубоглазой девочки
Ей семь лет, она ушла из дома 8 марта
Лидия Романова. Фото: ВПСО "Сова".
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Информация об исчезновении Лидии Романовой, 2013 года рождения, опубликована Бежецким волонтёрско-поисковым отрядом «Сова».
Обстоятельства исчезновения девочки весьма скупы.
Она проживает в селе Чамерово, Весьегонского района Тверской области. Село небольшое, но расположено на проезжей дороге, ведущей в Ярославскую область.
Поисковики ждут помощи волонтёров.
Любой информацией о девочке и поисках можете поделиться по телефонам: 8-915-721-45-15 и 8-904-359-97-85, либо 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU