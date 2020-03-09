2020-03-09T09:18:02+03:00
Происшествия

Требуются волонтёры для поиска пропавшей в Тверской области голубоглазой девочки

Ей семь лет, она ушла из дома 8 марта
Олег ХАДАЕВ
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Лидия Романова. Фото: ВПСО "Сова".Лидия Романова. Фото: ВПСО "Сова".
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Информация об исчезновении Лидии Романовой, 2013 года рождения, опубликована Бежецким волонтёрско-поисковым отрядом «Сова».

Обстоятельства исчезновения девочки весьма скупы.

Она проживает в селе Чамерово, Весьегонского района Тверской области. Село небольшое, но расположено на проезжей дороге, ведущей в Ярославскую область.

Поисковики ждут помощи волонтёров.

Любой информацией о девочке и поисках можете поделиться по телефонам: 8-915-721-45-15 и 8-904-359-97-85, либо 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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