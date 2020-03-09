Требуются волонтёры для поиска пропавшей в Тверской области голубоглазой девочки

9 Март 2020 2020-03-09T09:18:02+03:00

Ей семь лет, она ушла из дома 8 марта

Изменить размер текста: A A

Информация об исчезновении Лидии Романовой, 2013 года рождения, опубликована Бежецким волонтёрско-поисковым отрядом «Сова».

Обстоятельства исчезновения девочки весьма скупы.

Она проживает в селе Чамерово, Весьегонского района Тверской области. Село небольшое, но расположено на проезжей дороге, ведущей в Ярославскую область.

Поисковики ждут помощи волонтёров.

Любой информацией о девочке и поисках можете поделиться по телефонам: 8-915-721-45-15 и 8-904-359-97-85, либо 112.

.

ИСТОЧНИК KP.RU