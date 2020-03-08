С высоты памятника Советскому солдату в Тверской области сняли видео

8 Март 2020 2020-03-08T23:23:15+03:00

Андрей Коробцов на высоте вровень с головой памятника. Фото: со страницы Андрея Коробцова в vk.com

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Московский скульптор Андрей Коробцов, придумавший образ монумента Ржевского мемориала, выложил на своей личной странице в соцсети видеобзор окрестностей с высоты памятника Советскому солдату. А это если кто-то не помнит — 25 метров. Не считая 10 метров кургана, на котором монумент установлен.

Свой видеоролик отважно воссидающий на балках лесов скульптор снабдил краткими комментариями. В частности, он сообщил, что идет тонировка и расковка бронзового гигантского памятника.

В свое время Андрей Коробцов рассказывал, что образ монумента возник у него в голове под впечатлением от стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

Напомним, что 25-метровый монумент был установлен на курган в конце января. Открыть его, как и весь Ржевский мемориал, должны к 9 маю.

Видео с памятника Советскому солдату от его создателя - скульптора Андрея Коробцова.

ИСТОЧНИК KP.RU