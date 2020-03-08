С высоты памятника Советскому солдату в Тверской области сняли видео
Московский скульптор Андрей Коробцов, придумавший образ монумента Ржевского мемориала, выложил на своей личной странице в соцсети видеобзор окрестностей с высоты памятника Советскому солдату. А это если кто-то не помнит — 25 метров. Не считая 10 метров кургана, на котором монумент установлен.
Свой видеоролик отважно воссидающий на балках лесов скульптор снабдил краткими комментариями. В частности, он сообщил, что идет тонировка и расковка бронзового гигантского памятника.
В свое время Андрей Коробцов рассказывал, что образ монумента возник у него в голове под впечатлением от стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».
Напомним, что 25-метровый монумент был установлен на курган в конце января. Открыть его, как и весь Ржевский мемориал, должны к 9 маю.
Видео с памятника Советскому солдату от его создателя - скульптора Андрея Коробцова.
ИСТОЧНИК KP.RU