2020-03-08T19:41:36+03:00
Общество

В Твери за грубое нарушение дисциплины арестовали военного

Он явился на службу в пьяном виде
Александр ЖМУЛИН
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Дело рассмотрели в Тверском гарнизонном военном суде. Фото: Тверской гарнизонный военный судДело рассмотрели в Тверском гарнизонном военном суде. Фото: Тверской гарнизонный военный суд
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В Тверском гарнизонном военном суде рассмотрели дело контрактника, который заступил на службу в состоянии алкогольного опьянения. Провинившийся отправлен на восемь суток на гауптвахту.

Военнослужащий прибыл на территорию воинской части для заступления в суточный наряд в сильном подпитии после ночного возлияния. О том, что он пьян, командованию части доложил его сослуживец. Медосвидетельствование подтвердило то, что и так было заметно.

В конце концов и сам контрактник признался, что напился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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