В Твери за грубое нарушение дисциплины арестовали военного
Он явился на службу в пьяном виде
Дело рассмотрели в Тверском гарнизонном военном суде. Фото: Тверской гарнизонный военный суд
Изменить размер текста:
В Тверском гарнизонном военном суде рассмотрели дело контрактника, который заступил на службу в состоянии алкогольного опьянения. Провинившийся отправлен на восемь суток на гауптвахту.
Военнослужащий прибыл на территорию воинской части для заступления в суточный наряд в сильном подпитии после ночного возлияния. О том, что он пьян, командованию части доложил его сослуживец. Медосвидетельствование подтвердило то, что и так было заметно.
В конце концов и сам контрактник признался, что напился.
ИСТОЧНИК KP.RU