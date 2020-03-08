В Твери за грубое нарушение дисциплины арестовали военного

8 Март 2020 2020-03-08T19:41:36+03:00

Он явился на службу в пьяном виде

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В Тверском гарнизонном военном суде рассмотрели дело контрактника, который заступил на службу в состоянии алкогольного опьянения. Провинившийся отправлен на восемь суток на гауптвахту.

Военнослужащий прибыл на территорию воинской части для заступления в суточный наряд в сильном подпитии после ночного возлияния. О том, что он пьян, командованию части доложил его сослуживец. Медосвидетельствование подтвердило то, что и так было заметно.

В конце концов и сам контрактник признался, что напился.

ИСТОЧНИК KP.RU