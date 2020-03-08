Появилось видео с «Бала цветов» в Твери
В большом зале «Пролетарки» 7 марта кружились десятки любителей бальных танцев из Твери, Торжка, Ржева, Лихославля, Кувшиново, а также гостей из Дубны и Клина. Причём танцевали на «Балу цветов» впервые под «живую» музыку.
На вечере играли музыканты Тверского муниципального оркестра русских народных инструментов им. В.В. Андреева и пел Заслуженный артист России, солист Тверской академической филармонии Олег Григоращенко.
Дамы поражали не только красотой и грацией, но и нарядами с головными уборами.
На балу по традиции выбрали лучшую пару — титул Титул Короля и Королевы в этот раз достался гостям Твери из подмосковного Клина — супругам Наталье и Сергею Роговенко.
Короли бала. Фото: ДК "Пролетарка"
Прекрасная дама в "розовом" платье. Фото: ДК "Пролетрка"
Шляпки с фантазией. Фото: ДК "Пролетарка"
На "Балу цветов" в Твери 7 марта 2020 года .
ИСТОЧНИК KP.RU