Появилось видео с «Бала цветов» в Твери

8 Март 2020 2020-03-08T17:33:23+03:00

На бал собрались истинные поклонники вальса, полонеза и других бальных танцев. Фото: ДК "Пролетарка"

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В большом зале «Пролетарки» 7 марта кружились десятки любителей бальных танцев из Твери, Торжка, Ржева, Лихославля, Кувшиново, а также гостей из Дубны и Клина. Причём танцевали на «Балу цветов» впервые под «живую» музыку.

На вечере играли музыканты Тверского муниципального оркестра русских народных инструментов им. В.В. Андреева и пел Заслуженный артист России, солист Тверской академической филармонии Олег Григоращенко.

Дамы поражали не только красотой и грацией, но и нарядами с головными уборами.

На балу по традиции выбрали лучшую пару — титул Титул Короля и Королевы в этот раз достался гостям Твери из подмосковного Клина — супругам Наталье и Сергею Роговенко.

Короли бала. Фото: ДК "Пролетарка"

Прекрасная дама в "розовом" платье. Фото: ДК "Пролетрка"

Шляпки с фантазией. Фото: ДК "Пролетарка"

На "Балу цветов" в Твери 7 марта 2020 года .

ИСТОЧНИК KP.RU