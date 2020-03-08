В Твери произошло два ДТП с новыми пассажирскими автобусами

8 Март 2020 2020-03-08T14:10:45+03:00

Они столкнулись с мусоровозом и старой маршруткой

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В воскресенье, 8 марта, в Твери утром синие автобусы новую модель пассажирских перевозок дважды попали в аварию — На Тверском проспекте и в 4-м переулке Пески (Пролетарский район). К счастью, в обоих случаях ДТП были несерьезными.

В первом случае -в центре города — автобус и маршрутка «потерлись» друг об друга рядом с остановкой.

Во втором — мусоровоз, судя по всему, сдавая назад, слегка зацепил автобус.

Информации о том, что кто-то пострадал в обоих ДТП, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU