2020-03-08T12:57:20+03:00
Общество

Из Твери до «Острова мечты» домчит автобус

До открывшегося в Москве масштабного парка аттракционов можно доехать без пересадок
Александр ЖМУЛИН
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Автобус из Твери до развлекательного парка будут ходить по выходным и праздничным дням.Автобус из Твери до развлекательного парка будут ходить по выходным и праздничным дням.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ряд федеральных СМИ сообщают, что из нескольких ближайших к Москве региональных центров с 7 марта организованы бесплатные прямые рейсы в новый столичный парк развлечений «Остров мечты» — аналог «Диснейленда». Такой возможностью могут воспользоваться и жители Твери.

Из нашего города, как и из других, туристический автобус будет ходить до парка атракционов по выходным и праздничным дням. Отправляется он в 9.00 от автовокзала на улице Коминтерна. Этот же автобус доставит граждан и обратно. Выезд из парка — в 18.00.

Бесплатный проезд предоставляться по распечатанному или электронному билету в парк и документу, удостоверяющему личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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