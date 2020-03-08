2020-03-08T11:07:49+03:00
75 лет Великой Победы

532 жителя Тверской области уже стали «Волонтёрами Победы»

Набор продолжается
Александр ЖМУЛИН
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Ещё можно пополнить ряды волонтёров. Фото: vk.com/tver.pobedaЕщё можно пополнить ряды волонтёров. Фото: vk.com/tver.pobeda
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В России идёт подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. Помогать провести все мероприятия на должном уровне будут «Волонтёры Победы». В ряды этого движения уже вступило около 50 мтысяч россиян, в том числе — 532 жителя нашего региона.

Регистрация добровольцев продолжается на обновленном портале Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Всего планируется подготовить более 100 тысяч волонтёров.

– Для меня, как и для всех жителей нашей страны, 9 мая - особая дата. Участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – это возможность поблагодарить всех тех, кто прошёл этот страшный и трудный путь», - сказала руководитель Тверского регионального отделения Всероссийского движения «Волонтёры Победы» Анна Филимонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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