В Твери парень прогулял работу - теперь ему грозит штраф или арест

8 Март 2020 2020-03-08T09:37:26+03:00

Молодой человек предстанет перед судом за использование липового документа о нетрудоспособности

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В Заволжском районном суде Твери будет рассмотрено уголовное дело против молодого работника одного завода. Он прогулял несколько дней дней работы и, чтобы избежать проблем, использовал поддельный бланк о временной нетрудоспособности.

Липовый документ молодой человек приобрел через интернет. Поддельный бланк не только позволял ему три дня не являться на завод, но и давал право на получение социальной выплаты.

Такуим образом, парень прогулял три дня работы в ноябре. А затем предъявил поддельный листок нетрудоспособности в отдел бухгалтерии. Однако его план не удался. Всё испортила слишком внимательная руководительница отдела. Она проверила подлинность документа в Тверском отделении Фонда социального страхования РФ. В итоге обман вскрылся.

Как сообщает пресс-служба Заволжского районного суда, теперь молодому человеку грозит штраф в размере до 80 000 рублей или арест на срок до 6 месяцев. Еще один вариант наказания – исправительные работы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU