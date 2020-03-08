2020-03-08T09:37:26+03:00
Происшествия

В Твери парень прогулял работу - теперь ему грозит штраф или арест

Молодой человек предстанет перед судом за использование липового документа о нетрудоспособности
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Дело будет рассмотрено в Заволжском районном суде.Дело будет рассмотрено в Заволжском районном суде.Фото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В Заволжском районном суде Твери будет рассмотрено уголовное дело против молодого работника одного завода. Он прогулял несколько дней дней работы и, чтобы избежать проблем, использовал поддельный бланк о временной нетрудоспособности.

Липовый документ молодой человек приобрел через интернет. Поддельный бланк не только позволял ему три дня не являться на завод, но и давал право на получение социальной выплаты.

Такуим образом, парень прогулял три дня работы в ноябре. А затем предъявил поддельный листок нетрудоспособности в отдел бухгалтерии. Однако его план не удался. Всё испортила слишком внимательная руководительница отдела. Она проверила подлинность документа в Тверском отделении Фонда социального страхования РФ. В итоге обман вскрылся.

Как сообщает пресс-служба Заволжского районного суда, теперь молодому человеку грозит штраф в размере до 80 000 рублей или арест на срок до 6 месяцев. Еще один вариант наказания – исправительные работы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери произошло два ДТП с новыми пассажирскими автобусами
Из Твери до «Острова мечты» домчит автобус
532 жителя Тверской области уже стали «Волонтёрами Победы»
В Твери парень прогулял работу - теперь ему грозит штраф или арест
Губернатор Игорь Руденя поздравил женщин Тверской области с 8 марта
В Твери подняли останки погибшего советского солдата
Женщинам не нужно будет платить за проезд на электричках Москва-Тверь
В Твери покажут текстильные «Аты-Баты»
Сбежавшего от матери мальчика в Твери нашла случайная прохожая
В Тверской области разворотили часть ограды моста
Тверским мужчинам дали совет по выбору цветов
В Твери и Калининском районе обновились ещё три маршрута общественного транспорта
В Тверской области на трассе М-11 столкнулись два «корейца»
8 марта женщины в Твери будут бесплатно ездить на общественном транспорте
В Твери начаты поиски пропавшего мальчика
"Мисс Тверь 2020" стала Валерия Болонкина
Выдающимся женщинам Тверской области губернатор Игорь Руденя вручил федеральные и региональные награды
В Твери дорожники продолжают убирать с улиц смёт и латать дыры в асфальте
Маршрутки из Твери теперь возят пассажиров в Рязани
В Тверской области предприниматель пытался дать взятку полицейскому
Женщины-полицейские Тверской области соревновались в стрельбе из боевого оружия
На создании фирм "однодневок" попался житель Твери
Мисс "Комсомольская правда - Тверь" 2020 стала Элина Шарапова