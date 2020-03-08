2020-03-08T10:26:03+03:00
Общество

Губернатор Игорь Руденя поздравил женщин Тверской области с 8 марта

Глава региона пожелал им любви, счастья, здоровья, семейного благополучия и успехов во всём
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор поздравил женщин. Фото: ПТОГубернатор поздравил женщин. Фото: ПТО
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Сегодня, 8 марта, в Международный женский день свои поздравления и пожелания представительницам прекрасного пола Верхневолжья передал губернатор Игорь Руденя.

– Дорогие наши женщины! Хочу пожелать вам любви, счастья, здоровья, семейного благополучия, успехов во всём! Добиваться успехов, вдохновлять на достижения, восхищать красотой и дарить доброту – в характере наших российских женщин. Мы все мужчины Тверской области сердечно поздравляем вас с самым весенним праздником – Международным женским днем! – такие теплые слова есть в поздравительном адресе губернатора.

Игорь Руденя также отметил, что для нашего народа образ женщины, матери и образ Родины связаны неразрывно.

Отдельно в год 75-летия Великой Победы губернатор поздравил женщин военного поколения:

– Вы стали для нас примером мужества, любви и верности. Спасибо вам за то, что на фронте, в тылу, наравне с мужчинами вы каждый день ковали и приближали Победу.

Поздравление женщин с 8 марта от губернатора Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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