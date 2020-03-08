Губернатор Игорь Руденя поздравил женщин Тверской области с 8 марта
Сегодня, 8 марта, в Международный женский день свои поздравления и пожелания представительницам прекрасного пола Верхневолжья передал губернатор Игорь Руденя.
– Дорогие наши женщины! Хочу пожелать вам любви, счастья, здоровья, семейного благополучия, успехов во всём! Добиваться успехов, вдохновлять на достижения, восхищать красотой и дарить доброту – в характере наших российских женщин. Мы все мужчины Тверской области сердечно поздравляем вас с самым весенним праздником – Международным женским днем! – такие теплые слова есть в поздравительном адресе губернатора.
Игорь Руденя также отметил, что для нашего народа образ женщины, матери и образ Родины связаны неразрывно.
Отдельно в год 75-летия Великой Победы губернатор поздравил женщин военного поколения:
– Вы стали для нас примером мужества, любви и верности. Спасибо вам за то, что на фронте, в тылу, наравне с мужчинами вы каждый день ковали и приближали Победу.
Поздравление женщин с 8 марта от губернатора Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»