В Твери подняли останки погибшего советского солдата

7 Март 2020 2020-03-07T19:14:50+03:00

Он сражался и погиб в Заволжском районе в 1941 году

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В Заволжском районе Твери случайно обнаружили останки красноармейца. Солдат лежал в небольшом углублении, похожем на воронку от снаряда. Об этом сообщает Тверская областная общественная организация НИ ВПЦ «Подвиг».

Рядом с останками были найдены мелкие фрагменты обмундирования и железная ложка. К сожалению, медальона или каких-нибудь вещей, которые могли бы помочь установить его личность, нет. Можно только с большой долей уверенности предположить, что погибший - боец 256 стрелковой дивизии, полки которой не давали врагу захватить эту часть города осенью 1941 года.

Возможно, этот воин погиб в один из дней октября, когда дивизия вела ожесточенные бои с противником в районе горбатого моста.

ИСТОЧНИК KP.RU