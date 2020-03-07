Женщинам не нужно будет платить за проезд на электричках Москва-Тверь
Акция действует только 8 марта
Электричкой из Москвы повезут бесплатно женщин. Фото: МТППК
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8 марта стало правилом хорошего тона отменять плату за проезд в транспорте для женщин. Так поступила и Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.
В Международный женский день представительницы прекрасного пола смогут бесплатно проехаться во всех пригородных (в том числе скоростных) поездах от станций Москвы и Московской области до Твери.
Как сообщает пресс-служба МТППК, женщинам можно будет свободной летящей походкой, минуя все кассы м не оформляя билеты, пройти к поезду. Все турникеты для них будут открыты.
ИСТОЧНИК KP.RU