В Твери покажут текстильные «Аты-Баты»
12 марта в Тверском музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной откроется экспозиция творений московского фольклорного клуба «Красный сарафан». Тема богатых исторических воинских традиций на выставке будет раскрыта в текстильном исполнении.
В экспозиции будут представлены лоскутные работы в память о событиях Великой Отечественной войны под названием «Звёзды Победы», «День Победы» и «Памяти друга».
Также там можно будет увидеть панно «1812 год», в котором достоверно воспроизведены детали мундиров уланов, казаков и гусаров. В лоскутном панно «Лейб-гвардия» отображена история Преображенского, Семёновского, Измайловского полков.
Помимо этого, на выставке представят фигурки красноармейцев 1920-1930 годов из текстиля.
ИСТОЧНИК KP.RU