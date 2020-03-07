В Твери покажут текстильные «Аты-Баты»

7 Март 2020 2020-03-07T16:08:33+03:00

Необычную выставку на тему воинских традиций России представят в областной столице

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12 марта в Тверском музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной откроется экспозиция творений московского фольклорного клуба «Красный сарафан». Тема богатых исторических воинских традиций на выставке будет раскрыта в текстильном исполнении.

В экспозиции будут представлены лоскутные работы в память о событиях Великой Отечественной войны под названием «Звёзды Победы», «День Победы» и «Памяти друга».

Также там можно будет увидеть панно «1812 год», в котором достоверно воспроизведены детали мундиров уланов, казаков и гусаров. В лоскутном панно «Лейб-гвардия» отображена история Преображенского, Семёновского, Измайловского полков.

Помимо этого, на выставке представят фигурки красноармейцев 1920-1930 годов из текстиля.

ИСТОЧНИК KP.RU