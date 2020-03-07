2020-03-07T16:08:33+03:00
Звезды

В Твери покажут текстильные «Аты-Баты»

Необычную выставку на тему воинских традиций России представят в областной столице
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Экспозицию подготовили мастерицы клуба "Красный сарафан". Фото: фольклорный клуб "Красный сарафан" (Москва)Экспозицию подготовили мастерицы клуба "Красный сарафан". Фото: фольклорный клуб "Красный сарафан" (Москва)
Изменить размер текста:

12 марта в Тверском музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной откроется экспозиция творений московского фольклорного клуба «Красный сарафан». Тема богатых исторических воинских традиций на выставке будет раскрыта в текстильном исполнении.

В экспозиции будут представлены лоскутные работы в память о событиях Великой Отечественной войны под названием «Звёзды Победы», «День Победы» и «Памяти друга».

Также там можно будет увидеть панно «1812 год», в котором достоверно воспроизведены детали мундиров уланов, казаков и гусаров. В лоскутном панно «Лейб-гвардия» отображена история Преображенского, Семёновского, Измайловского полков.

Помимо этого, на выставке представят фигурки красноармейцев 1920-1930 годов из текстиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери подняли останки погибшего советского солдата
Женщинам не нужно будет платить за проезд на электричках Москва-Тверь
В Твери покажут текстильные «Аты-Баты»
Сбежавшего от матери мальчика в Твери нашла случайная прохожая
В Тверской области разворотили часть ограды моста
Тверским мужчинам дали совет по выбору цветов
В Твери и Калининском районе обновились ещё три маршрута общественного транспорта
В Тверской области на трассе М-11 столкнулись два «корейца»
8 марта женщины в Твери будут бесплатно ездить на общественном транспорте
В Твери начаты поиски пропавшего мальчика
"Мисс Тверь 2020" стала Валерия Болонкина
Выдающимся женщинам Тверской области губернатор Игорь Руденя вручил федеральные и региональные награды
В Твери дорожники продолжают убирать с улиц смёт и латать дыры в асфальте
Маршрутки из Твери теперь возят пассажиров в Рязани
В Тверской области предприниматель пытался дать взятку полицейскому
Женщины-полицейские Тверской области соревновались в стрельбе из боевого оружия
На создании фирм "однодневок" попался житель Твери
Мисс "Комсомольская правда - Тверь" 2020 стала Элина Шарапова