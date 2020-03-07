2020-03-07T14:09:32+03:00
Общество

Сбежавшего от матери мальчика в Твери нашла случайная прохожая

Она заметила его на одной из улиц города
Александр ЖМУЛИН
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В Ближайшее время следователь будет устанавливать обстоятельства произошедшего. Фото: СУ СК РФ по Тверской областиВ Ближайшее время следователь будет устанавливать обстоятельства произошедшего. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Мальчик, поиски которого были объявлены сегодня утром в Твери найден. Днём на одной из улиц города его заметила и опознала по приметам случайная прохожая. Женщина тут же позвонила по указанному телефону следственного управления СК РФ по Тверской области.

В ближайшее время следователь будет устанавливать где всё это время находился ребёнок, почему он сбежал от матери вчера, и ничего ли с ним плохого ни случилось. Следственное управление СК России по Тверской области выражает огромную благодарность неравнодушной женщине, которая сообщала о местонахождении мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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