2020-03-07T13:52:02+03:00
Происшествия

В Тверской области разворотили часть ограды моста

Ходить по нему надо очень осторожно - можно упасть в реку
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Вот так теперь выглядит ограждение моста. Фото: https://vk.com/vvvolochke, Владислав ПоляковВот так теперь выглядит ограждение моста. Фото: https://vk.com/vvvolochke, Владислав Поляков
Изменить размер текста:

Жители Вышнего Волочка в соцсетях сообщили, что у Красномайского моста через Шлину поломана часть ограждения, препятствующего падению в реку по неосторожности. Теперь там ходить действительно опасно.

Судя по размещенной в соцсетях фотографии и комментариям местных жителей, в ограду вчера поздно вечером влетела машина, но при этом никто не пострадал. Информация уточняется.

О реакции местной администрации пока ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбежавшего от матери мальчика в Твери нашла случайная прохожая
В Тверской области разворотили часть ограды моста
Тверским мужчинам дали совет по выбору цветов
В Твери и Калининском районе обновились ещё три маршрута общественного транспорта
В Тверской области на трассе М-11 столкнулись два «корейца»
8 марта женщины в Твери будут бесплатно ездить на общественном транспорте
В Твери начаты поиски пропавшего мальчика
"Мисс Тверь 2020" стала Валерия Болонкина
Выдающимся женщинам Тверской области губернатор Игорь Руденя вручил федеральные и региональные награды
В Твери дорожники продолжают убирать с улиц смёт и латать дыры в асфальте
Маршрутки из Твери теперь возят пассажиров в Рязани
В Тверской области предприниматель пытался дать взятку полицейскому
Женщины-полицейские Тверской области соревновались в стрельбе из боевого оружия
На создании фирм "однодневок" попался житель Твери
Мисс "Комсомольская правда - Тверь" 2020 стала Элина Шарапова