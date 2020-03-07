В Тверской области разворотили часть ограды моста
Ходить по нему надо очень осторожно - можно упасть в реку
Вот так теперь выглядит ограждение моста. Фото: https://vk.com/vvvolochke, Владислав Поляков
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Жители Вышнего Волочка в соцсетях сообщили, что у Красномайского моста через Шлину поломана часть ограждения, препятствующего падению в реку по неосторожности. Теперь там ходить действительно опасно.
Судя по размещенной в соцсетях фотографии и комментариям местных жителей, в ограду вчера поздно вечером влетела машина, но при этом никто не пострадал. Информация уточняется.
О реакции местной администрации пока ничего неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU