В Тверской области разворотили часть ограды моста

7 Март 2020 2020-03-07T13:52:02+03:00

Вот так теперь выглядит ограждение моста. Фото: https://vk.com/vvvolochke, Владислав Поляков

Ходить по нему надо очень осторожно - можно упасть в реку

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Жители Вышнего Волочка в соцсетях сообщили, что у Красномайского моста через Шлину поломана часть ограждения, препятствующего падению в реку по неосторожности. Теперь там ходить действительно опасно.

Судя по размещенной в соцсетях фотографии и комментариям местных жителей, в ограду вчера поздно вечером влетела машина, но при этом никто не пострадал. Информация уточняется.

О реакции местной администрации пока ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU