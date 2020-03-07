2020-03-07T13:07:23+03:00
Общество

Тверским мужчинам дали совет по выбору цветов

Бутон свежего цветка должен быть гладкий и упругий
Александр ЖМУЛИН
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Бутоны тюльпанов резинкой не стягивают.Бутоны тюльпанов резинкой не стягивают.Фото: Александр ЖМУЛИН
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На носу 8 марта – день, когда женщин «купают» в цветах. Но как не попасть впросак или на уловку нерадивого продавца и выбрать именно те, что точно не разочаруют прекрасных дам. В преддверии женского праздника несколько рекомендаций дали в тверском управлении Роспотребнадзора.

Как говорят специалисты, лучше, чтобы букет собирали на ваших глазах. При этом предпочтнение надо отдавать полураспустившимся цветам. Обязательно проверять, плотно ли прилегает к бутону чашелистик.

Бутон свежего цветка должен быть гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Он не должен быть стянут резинкой (у тюльпанов) или закреплён у основания липкой лентой (у гербер). Бутон розы должен быть обязательно твёрдым у основания. Ещё у розы должна быть "рубашка" - защитные лепестки, грубоватые, слегка деформированные. Их продавец чаще всего удаляет в присутствии клиента, при сборке букета.

Стебли свежих цветов - упругие, мясистые, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Если листья вялые, скорее всего, стебель повреждён, а значит, цветок проживёт недолго. Срез - должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха. Ещё один нюанс, который не относится к приметам свежести, но продлевает жизнь букета: чем прямее стебель, тем проще доступ влаги к бутонам.

Всё, совет дан, вперёд за свежими цветами!

ИСТОЧНИК KP.RU

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