В Твери и Калининском районе обновились ещё три маршрута общественного транспорта

7 Март 2020 2020-03-07T11:09:53+03:00

В настоящее время автобусы новой модели пассажирских перевозок работают на 47 маршрутах. Фото: ПТО

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Сегодня новые синие автобусы «Транспорта Верхневолжья» в Твери вышли на три новых маршрута: 107, 125 и 125р.

По 107 маршруту «Тверь – Васильевский Мох» ездят три автобуса большой вместимости. На маршрут 125 «Тверь – Эммаусс – Редкино» вышли шесть автобусорв. На 125р «Тверь – Редкино» работает один автобус среднего класса. В настоящее время автобусы новой модели пассажирских перевозок работают на 47 маршрутах.

Ещё больше про новую модель пассажирских перевозок читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU