В Тверской области на трассе М-11 столкнулись два «корейца»

7 Март 2020 2020-03-07T11:28:09+03:00

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В Бологовском районе на скоростной федеральной автодороге М-11 произошло ДТП. 20-летний водитель «Хундай» из-за несоблюдения дистанции врезался в притормозивший автомобиль марки «Киа».

Иномарки пришлось остановиться, чтобы избежать другой аварии.

В результате пострадали водитель «Хундай» и пассажир «Киа» - женщина 1977 года рождения. Однако, как сообщила областная Госавтоинспекция, угрозы для жизни травмы не представляют.

ИСТОЧНИК KP.RU