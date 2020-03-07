8 марта женщины в Твери будут бесплатно ездить на общественном транспорте

7 Март 2020 2020-03-07T10:00:42+03:00

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Губернатор Игорь Руденя решил преподнести своеобразный подарок женщинам Верхневолжья на 8 марта. По поручению главы региона проезд в общественном транспорте для представительниц прекрасного пола в этот день будет бесплатным.

Женщинам 8 марта не нужно будут платить за проезд в автобусах на 47 маршрутах Твери и Калининского района, которые работают по новой модели пассажирских перевозок.

Кроме того, бесплатный проезд для жительниц Верхневолжья будет организован на транспорте МУП «ПАТП-1», АО «Тверьавтотранс», маршруте «Андреаполь-Тверь», маршрутах № 177, 223 и 208.

Также Игорь Руденя поручил обеспечить бесплатный проезд в других муниципальных образованиях региона.

В праздничный день компания «Транспорт Верхневолжья» подготовила ещё один подарок для своих пассажирок – на маршрутах 6, 7, 12, 15, 20, 21, 31, 41, 55, 205, 211, 233 волонтёры будут дарить всем женщинам цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU