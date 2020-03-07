В Твери начаты поиски пропавшего мальчика
Ночью 7 марта 2020 года в СУ СК РФ по Тверской области поступило сообщение о пропаже ребёнка — тринадцатилетнего Алексея Сафронова.
Он убежал от матери вчера днём, когда они приехади из школы на автобусе домой и вышли на остановке на Октябрьском проспекте. С тех пор он не возратился к родителям.
Следователи и криминалисты СКР, сотрудники МВД в составе следственно-оперативной группы выезжали по месту жительства мальчика, опросили родственников. Выяснилось, что мальчик и раньше неоднократно уходил из дома.
Устанавливаются свидетели и очевидцы. Ведётся поиск
Всем, кому известно о местонахождении пропавшего ребенка, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU