2020-03-06T19:58:04+03:00
Общество

Выдающимся женщинам Тверской области губернатор Игорь Руденя вручил федеральные и региональные награды

Торжественная церемония состоялась в драмтеатре
Ольга ТРОФИМОВА
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Выдающимся женщинам Твери и области губенатор вручил федеральные и региональные награды Фото: ПТОВыдающимся женщинам Твери и области губенатор вручил федеральные и региональные награды Фото: ПТО
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6 марта в Тверском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню.

В преддверии праздника губернатор Игорь Руденя вручил выдающимся женщинам Твери и Тверской области, внесшим значительный вклад в воспитание детей, сохранение семенных традиций, патриотическое воспитание граждан, развитие культуры и искусства, здравоохранения, образования, федеральные и региональные награды.

- Мы особенно ценим в наших женщинах умение сочетать традиционную роль хранительницы семейного очага, заботу о родных и близких людях с профессиональной, творческой и общественной деятельностью, – сказал Игорь Руденя.

Почётное звание "Заслуженный работник культуры и искусства Российской Федерации" присвоено преподавателю Тверского музыкального колледжа Ирине Некрасовой.

Благодарность Президента РФ объявлена директору МБУК "Муниципальная библиотечная система города Твери" Елене Барановой.

Почётным знаком Тверской области "Слава матери" отмечена Анна Сидорова из Калининского района, Ольга Петрова из Торжокского района и Лариса Юркина из Твери. Каждая из этих женщин родила и воспитывает пятерых детей.

Почетным работником здравоохранения Тверской области стала врач-педиатр Зубцовской ЦРБ Татьяна Лебедева.

Почетной грамоты губернатора Тверской области за проявленное мужество и героизм при спасении утопающих удостоена учащаяся 10 класса гимназии №2 из Вышнего Волочка Елизавета Шестова.

Почетной грамоты губернатора Тверской области за проявленное мужество и героизм при спасении утопающих удостоена Елизавета Шестова Фото: ПТО

Почетной грамоты губернатора Тверской области за проявленное мужество и героизм при спасении утопающих удостоена Елизавета Шестова Фото: ПТО

Благодарности губернатора за добросовестную и безупречную службу, высокое профессиональное мастерство удостоена подполковник, старший преподаватель ВАВКО им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Ираида Цветкова.

С приближающимся праздником женщин поздравил Заслуженный артист РФ Гоша Куценко, Заслуженный артист РФ Леонид Серебренников, актриса театра и кино, певица Валерия Ланская и местные творческие коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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