В Твери дорожники продолжают убирать с улиц смёт и латать дыры в асфальте

6 Март 2020 2020-03-06T17:16:35+03:00

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В Твери МУП "ЖЭК" продолжает работы по содержанию улично-дорожной сети в весенне-летнем режиме: дорожники убирают с улиц смёт и латают дыры на проезжих частях с помощью литого асфальтобетона.

Чтобы горожане не дышали пылью, 5 марта от смета очистили проспект Калинина, улицу Орджоникидзе, набережную Афанасия Никитина и Свободный переулок – за день был вывезен 401 кубометр смёта. Работа будет продолжена.

Что касается ремонта дорожного полотна, то с начала этой недели МУП "ЖЭК" было восстановлено покрытие на повреждённых участках общей площадью порядка 265 кв. метров на улицах Маяковского, Пржевальского, Скворцова-Степанова и Туполева, дороге на посёлок 1 мая, а также на кольце в "Южном" на Октябрьском проспекте.

Литой асфальтобетон позволил проводить ремонт вне зависимости от погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU