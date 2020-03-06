Маршрутки из Твери теперь возят пассажиров в Рязани

6 Март 2020 2020-03-06T16:37:01+03:00

По улицам Рязани теперь ездят маршрутки из Твери Фото: ТИА

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На улицах Рядани были замечены маршрутки из Твери. ПАЗики с номерными знаками тверского региона вышли на линию вместо автобусов и троллейбусов большой вместимости.

Местные СМИ считают, что с приходом в Рязань бывшего учредителя компании перевозчика "СВТК" Алексея Розвезева, который занимался перевозкой пассажиров в Твери, в городе началось вытеснение муниципального транспорта.

Незадолго до внедрения в Твери новой транспортной системы Алексей Розвезев сел в кресло директора, а позже заместителя МУП "Управление рязанского троллейбуса", также под его руководство перешла техника и часть работников обанкротившегося рязанского МУП "Автоколонна-1310".

Теперь, как пишет ТИА, со ссылкой на рязанские СМИ, по городским улицам вместо больших, вместительных и безопасных автобусов на пяти маршрутах ходят маршрутки средней вместимости. Постепенно из города уходят троллейбусы, а городские автобусы находятся в плохом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU