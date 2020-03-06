В Тверской области предприниматель пытался дать взятку полицейскому
Перед судом предстал житель Старицы Тверской области. Являясь индивидуальным предпринимателем, чтобы избежать административной ответственности за продажу контрафактной продукции, передал сотруднику полиции взятку в размере 50 тыс. рублей, положив деньги в карман его куртки.
Оперуполномоченный полиции, находящийся при исполнении своих должностных обязанностей, отказался принимать предложенные деньги.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в покушении на дачу взятки и осудил его на два года условно с испытательным сроком и штрафом в размере пятикратной суммы взятки - 250 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU