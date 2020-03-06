В Тверской области предприниматель пытался дать взятку полицейскому

6 Март 2020 2020-03-06T16:11:31+03:00

За содеянное он получил штраф и условную судимость

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Перед судом предстал житель Старицы Тверской области. Являясь индивидуальным предпринимателем, чтобы избежать административной ответственности за продажу контрафактной продукции, передал сотруднику полиции взятку в размере 50 тыс. рублей, положив деньги в карман его куртки.

Оперуполномоченный полиции, находящийся при исполнении своих должностных обязанностей, отказался принимать предложенные деньги.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в покушении на дачу взятки и осудил его на два года условно с испытательным сроком и штрафом в размере пятикратной суммы взятки - 250 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU