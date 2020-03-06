Женщины-полицейские Тверской области соревновались в стрельбе из боевого оружия

6 Март 2020 2020-03-06T16:00:27+03:00

По итогам состязаний определились победители в личном и командном зачетах Фото: УМВД России по Тверской области

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Пятьдесят женщин-полицейских в составе 25 команд в преддверии Международного женского дня соревновались в меткости и четкости. Накануне праздника в полиции состоялись соревнования по стрельбе из боевого оружия - 9-мм пистолета Макарова.

В состязаниях участвовали сотрудницы УМВД России по городу Твери, медсанчасти МВД, экспертно-криминалистического центра, ГИБДД, управления по вопросам миграции, следственного управления, уголовного розыска, а также представительницы территориальных отделов полиции на районном уровне.

Конкурсантки стреляли с расстояния 25 метров по неподвижной мишени из положения стоя с одной или двух рук, без опоры. По итогам состязаний определились результаты в личном и командном зачетах.

Конкурсантки стреляли с расстояния 25 метров по неподвижной мишени из положения стоя с одной или двух рук, без опоры. Фото: УГИБДД России по Тверской области

Первое место заняла команда полицейских УМВД России по городу Твери, второе - команда отдела МВД России по Калининскому району, третье - команда сотрудниц межмуниципального отдела МВД России "Краснохолмский".

В личном зачете "золото" досталось сотруднице управления по работе с личным составом УМВД России по Тверской области Марине Певцовой, "серебро" - у сотрудницы управления по вопросам миграции Виктории Боскутис, "бронзу" заслужила сотрудница УМВД России по городу Твери Расима Короткова.

ИСТОЧНИК KP.RU