На создании фирм "однодневок" попался житель Твери

6 Март 2020 2020-03-06T15:46:30+03:00

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Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Твери. Мужчина обвиняется в незаконнй банковской деятельности (ч.1 ст.172 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ).

Установлено, что фигурант использовал фирмы "однодневки" для обналичивания денег, предоставляя в банки поддельные платежные документы. По ним фигурантп получил 3 млн рублей.

Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Тверской области.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU