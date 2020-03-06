На создании фирм "однодневок" попался житель Твери
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Твери. Мужчина обвиняется в незаконнй банковской деятельности (ч.1 ст.172 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ).
Установлено, что фигурант использовал фирмы "однодневки" для обналичивания денег, предоставляя в банки поддельные платежные документы. По ним фигурантп получил 3 млн рублей.
Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Тверской области.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU