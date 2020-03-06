2020-03-06T15:08:00+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с "КамАзом"

Авария произошла недалеко от Вышнего Волочка
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель легковушки погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель легковушки погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Днем, 6 марта, на 3-м км автодороги Вышний Волочек-Ермолкино-Починок в Вышневолоцком городском округе произошло смертельное ДТП.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на участке дороги произошло столкновение двух транспортных средств. При обгоне легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАзом".

В результате аварии водитель иномарки погиб. На месте происшествия работали спецслужбы, потребовалась помощь спасателей для извлечения погибшего.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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