В Тверской области водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с "КамАзом"
Авария произошла недалеко от Вышнего Волочка
Водитель легковушки погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Днем, 6 марта, на 3-м км автодороги Вышний Волочек-Ермолкино-Починок в Вышневолоцком городском округе произошло смертельное ДТП.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на участке дороги произошло столкновение двух транспортных средств. При обгоне легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАзом".
В результате аварии водитель иномарки погиб. На месте происшествия работали спецслужбы, потребовалась помощь спасателей для извлечения погибшего.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU