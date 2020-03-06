В марте девять долгожителей из Тверской области отметят дни рождения
Одной из женщин исполнится 105 лет
В марте девять долгожителей отмечают дни рожденияФото: Евгения ГУСЕВА
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В марте девять долгожителей из Тверской области отметят дни рождения. Об этом сообщает Отделение Пенсионного Фонда России по Тверской области.
По данным ведомства, со столетним юбилеем поздравлять будут двух жительниц Твери и Ржева, 102 года отпразднуют две женщины и мужчина из областного центра, а также две жительницы Калининского района и Торжка.
Юбилейную дату 105 лет отметит жительница Кашина, а пенсионерке из Вышнего Волочка исполнится 104 года.
ИСТОЧНИК KP.RU