6 Март 2020 2020-03-06T13:05:32+03:00

Одной из женщин исполнится 105 лет

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В марте девять долгожителей из Тверской области отметят дни рождения. Об этом сообщает Отделение Пенсионного Фонда России по Тверской области.

По данным ведомства, со столетним юбилеем поздравлять будут двух жительниц Твери и Ржева, 102 года отпразднуют две женщины и мужчина из областного центра, а также две жительницы Калининского района и Торжка.

Юбилейную дату 105 лет отметит жительница Кашина, а пенсионерке из Вышнего Волочка исполнится 104 года.

ИСТОЧНИК KP.RU