В Твери завершаются коммунальные работы на улице Паши Савельевой

6 Март 2020 2020-03-06T12:55:34+03:00

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Накануне, 5 марта, на улице Паши Савельевой в Заволжском районе Твери ООО "Тверь Водоканал" завершил ремонт коллектора.

- Было небольшое повреждение раструба, из-за него произошла разгерметизация. Песок с грунтовой водой подсасывался в трубу, в результате образовались пустоты в грунте и провалился асфальт, - рассказали подробности в организации.

В настоящее время на месте провала производят уплотнение грунта и выкладывают бетонные плиты. К вечеру 6 марта ограждения будут сняты и движение автомобилей восстановят в прежнем режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что одну сторону дороги из-за провала перекроют до 16 марта. Но коммунальщикам потребовалось меньше времени для устранения неполадок.

ИСТОЧНИК KP.RU