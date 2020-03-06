2020-03-06T12:55:34+03:00
Общество

В Твери завершаются коммунальные работы на улице Паши Савельевой

Вечером ограничения движения транспорта будут сняты
Ольга ТРОФИМОВА
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Движение по улице Паши Савельевой восстановят 6 марта Фото: ООО "Тверь Водоканал"Движение по улице Паши Савельевой восстановят 6 марта Фото: ООО "Тверь Водоканал"
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Накануне, 5 марта, на улице Паши Савельевой в Заволжском районе Твери ООО "Тверь Водоканал" завершил ремонт коллектора.

- Было небольшое повреждение раструба, из-за него произошла разгерметизация. Песок с грунтовой водой подсасывался в трубу, в результате образовались пустоты в грунте и провалился асфальт, - рассказали подробности в организации.

В настоящее время на месте провала производят уплотнение грунта и выкладывают бетонные плиты. К вечеру 6 марта ограждения будут сняты и движение автомобилей восстановят в прежнем режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что одну сторону дороги из-за провала перекроют до 16 марта. Но коммунальщикам потребовалось меньше времени для устранения неполадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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