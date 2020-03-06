На улице Карбышева в Твери тепловоз протаранил автобус
На улице Карбышева автобус "Транспорта Верхневолжья" не предоставил преимущество проезда маневровому тепловозу ТГМ. Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде утром, 6 марта.
В результатет столкновения у автобуса оказалась разбита дверь, стекла посыпались в салон.
Еще одна авария с участием двух новых автобусов произошла на Комсомольском проспекте. Транспортные средства "притерлись" друг к другу около остановки общественного транспорта на Речном вокзале. Фотографии происшествия появились в сообществе "НТ|Новая Тверь" в соцсети.
О пострадавших в ДТП информация уточняется.
ДТП с автобусами на Комсомольском проспекте Фото: vk.com/"НТ|Новая Тверь"
В Твери автобус протаранил тепловоз.Автор видео - Евгения Михайлова.
ИСТОЧНИК KP.RU