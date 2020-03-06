2020-03-06T12:30:56+03:00
Происшествия

На улице Карбышева в Твери тепловоз протаранил автобус

ДТП произошло на нерегулируемом переезде
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери автобус столкнулся с тепловозом Фото: ТИА/скрин видео Евгения МиахйловаВ Твери автобус столкнулся с тепловозом Фото: ТИА/скрин видео Евгения Миахйлова
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На улице Карбышева автобус "Транспорта Верхневолжья" не предоставил преимущество проезда маневровому тепловозу ТГМ. Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде утром, 6 марта.

В результатет столкновения у автобуса оказалась разбита дверь, стекла посыпались в салон.

Еще одна авария с участием двух новых автобусов произошла на Комсомольском проспекте. Транспортные средства "притерлись" друг к другу около остановки общественного транспорта на Речном вокзале. Фотографии происшествия появились в сообществе "НТ|Новая Тверь" в соцсети.

О пострадавших в ДТП информация уточняется.

ДТП с автобусами на Комсомольском проспекте Фото: vk.com/"НТ|Новая Тверь"

ДТП с автобусами на Комсомольском проспекте Фото: vk.com/"НТ|Новая Тверь"

В Твери автобус протаранил тепловоз.Автор видео - Евгения Михайлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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