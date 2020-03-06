Подозрительными мандаринами и томатами торговали на рынке в Тверской области

6 Март 2020 2020-03-06T12:09:59+03:00

Мандарины и томаты не прошли необходимый контроль Фото: Алексей КОСЕНЧУК

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Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку соблюдения законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений на рынке города Ржев и выявили ряд нарушений.

В частности, в двух случаях установлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - томатами и мандаринами, не прошедшими в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU