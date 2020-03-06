Подозрительными мандаринами и томатами торговали на рынке в Тверской области
Нарушения выявил Россельхознадзор
Мандарины и томаты не прошли необходимый контрольФото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:
Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку соблюдения законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений на рынке города Ржев и выявили ряд нарушений.
В частности, в двух случаях установлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - томатами и мандаринами, не прошедшими в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.
Виновные лица привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU