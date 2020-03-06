В Тверской области две домашние собаки заболели бешенством
Два случая бешенства у домашних собак, принадлежавшим жителям Кимрского района и Вышневолоцкого городского округа выявили в ходе исследования специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.
Патологический материал был представлен в лабораторию Управлением Россельхознадзора по Тверской области.
Как следует из сопроводительных документов, у кавказской овчарки, принадлежавшей жителю деревни Ново-Ивановское Неклюдовского сельского поселения Кимрского района, с начала года начала выпадать шерсть, потом животное стало грызть деревянные предметы, а 2 марта собака умерла.
Собака жителя деревни Афимьино Холохоленского сельского поселения Вышневолоцкого городского округа пала 3 марта 2020 года.
Результаты экспертизы направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.
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