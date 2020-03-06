В Тверской области две домашние собаки заболели бешенством

6 Март 2020 2020-03-06T11:59:43+03:00

Две домашние собаки пали от бешенства в Тверской области Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Случаи выявлены в Кимрском районе и Вышневолоцком городском округе

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Два случая бешенства у домашних собак, принадлежавшим жителям Кимрского района и Вышневолоцкого городского округа выявили в ходе исследования специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.

Патологический материал был представлен в лабораторию Управлением Россельхознадзора по Тверской области.

Как следует из сопроводительных документов, у кавказской овчарки, принадлежавшей жителю деревни Ново-Ивановское Неклюдовского сельского поселения Кимрского района, с начала года начала выпадать шерсть, потом животное стало грызть деревянные предметы, а 2 марта собака умерла.

Собака жителя деревни Афимьино Холохоленского сельского поселения Вышневолоцкого городского округа пала 3 марта 2020 года.

Результаты экспертизы направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU