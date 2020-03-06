2020-03-06T11:45:22+03:00
Общество

Военные "трофеи" нашли и обезвредили в Тверской области

Три снаряда являлись взрывоопасными
Ольга ТРОФИМОВА
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Снаряды времен войны обезвредили в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиСнаряды времен войны обезвредили в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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5 марта группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в р. Дойбица, в районе деревни Елдино Конаковского района обезврежены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны: 75 мм и 122 мм артиллерийские снаряды.

В Кувшиновском районе в поселке Ранцево, на улице Зеленой, рядом с железнодрожным полотном, обнаружен и обезвежен 76 мм артиллерийский снаряд.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям и гостям Верхневолжья, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо соблюдать правила личной безопасности: отойти подальше, предупредить окружающих об опасности, немедленно сообщить о находке в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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