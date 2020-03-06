Вертолетом санавиации в Тверь доставлен пациент из Андреапольского района

6 Март 2020 2020-03-06T11:36:56+03:00

Вертолетом санавиации МЧС в Тверь доставлен мужчина Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Мужчина направлен на лечение в ОКБ

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В четверг, 5 марта, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Андреапольского района.

В 13:11 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Андреапольского района. После оказания неотложной помощи пациент был транспортирован в Тверь для прохождения дальнейшего лечения.

В 17:16 мужчину передали медикам областной клинической больницы Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU