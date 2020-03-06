Дождь и мокрый снег обещают жителям Тверской области

6 Март 2020 2020-03-06T11:25:45+03:00

О дожде и мокром снеге предупредили жителей Верхневолжья Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Очередное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях 6 марта опубликовало ГУ МЧС России по Тверской области.

Со ссылкой на Тверской гидрометцентр ведомство сообщает, что днем в пятницу в отдельных районах ожидаются дождь и мокрый снег, возможны отложения снега на проводах.

Правда, продлится ненастье недолго. Уже в субботу, 7 марта, осадков станет меньше и небо иногда будет проясняться. Температура днём повысится до +8...+9 градусов.

Автовладельцев предупреждают о возможном ухудшении дорожной ситуации и напоминают о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU