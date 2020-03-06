Дождь и мокрый снег обещают жителям Тверской области
Очередное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях 6 марта опубликовало ГУ МЧС России по Тверской области.
Со ссылкой на Тверской гидрометцентр ведомство сообщает, что днем в пятницу в отдельных районах ожидаются дождь и мокрый снег, возможны отложения снега на проводах.
Правда, продлится ненастье недолго. Уже в субботу, 7 марта, осадков станет меньше и небо иногда будет проясняться. Температура днём повысится до +8...+9 градусов.
Автовладельцев предупреждают о возможном ухудшении дорожной ситуации и напоминают о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU